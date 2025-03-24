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В Аше пожарные откачали из низин 44,5 тыс. кубометров воды

В Аше закончили откачивать воду из домов после паводка.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Аше спасатели закончили откачивать воду из жилых домов после паводка.

— В общей сложности от воды освобождено 95 домов и 125 гаражных боксов, просушено 55 домов, — сообщило в ГУ МЧС по Челябинской области.

Все ранее эвакуировавшиеся горожане покинули пункт временного размещения и вернулись домой.

Спасатели продолжают выкачивать воду с низинных участков (сама оттуда она не утекает). К настоящему моменту откачали 44,5 тыс. кубометров воды.

В администрации Ашинского района сообщили, что продолжают обходы попавших в зону затопления домов. Комиссия оценивает ущерб, чтобы назначить пострадавшим выплаты.