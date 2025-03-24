Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку

Инцидент случился в ночь на 24 марта 2025 года. Рейс совершал перелет по маршруту Тбилиси — Алматы.
«Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. Самолет успешно приземлился в 00.25 по местному времени», — пишет азербайджанский портал oxu.az.
Пассажиру оказали помощь, затем его увезли на обследование в больницу на скорой помощи.
По решению авиакомпании Air Astana, отправка рейса до пункта назначения была задержана. Остальные пассажиры были размещены в отеле.
Корреспондент Zakon.kz. обратился в авиакомпанию за дополнительной информацией.