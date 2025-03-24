Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку

«Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту. Самолет успешно приземлился в 00.25 по местному времени», — пишет азербайджанский портал oxu.az.