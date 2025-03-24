Пожар на кровле ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону локализовали

Напомним, пожар начался около 5:28. Через время стало известно, что огонь охватил 300 кв. метров. Также началось горение кровли соседнего здания на площади 800 кв. метров, из дома после этого эвакуировали 15 человек. Всего к тушению привлекли около 100 человек и 29 единиц техники.