Пожар на кровле ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону локализовали и ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Загорание на кровле торгового центра полностью ликвидировано, — информируют в ведомстве.
В эти минуты на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.
Напомним, пожар начался около 5:28. Через время стало известно, что огонь охватил 300 кв. метров. Также началось горение кровли соседнего здания на площади 800 кв. метров, из дома после этого эвакуировали 15 человек. Всего к тушению привлекли около 100 человек и 29 единиц техники.