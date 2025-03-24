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Пожар на кровле ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону локализовали

Пожар в ТЦ на Буденновском в Ростове локализован.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на кровле ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону локализовали и ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Загорание на кровле торгового центра полностью ликвидировано, — информируют в ведомстве.

В эти минуты на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.

Напомним, пожар начался около 5:28. Через время стало известно, что огонь охватил 300 кв. метров. Также началось горение кровли соседнего здания на площади 800 кв. метров, из дома после этого эвакуировали 15 человек. Всего к тушению привлекли около 100 человек и 29 единиц техники.