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Стала известна причина пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону

Причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске.

Источник: Комсомольская правда

По данным пресс-службы МЧС России, причиной пожара в торговом центре (ТЦ) в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске на фасаде объекта. Данная информация опубликована в Telegram-канале.

«Загорание на кровле торгового центра полностью ликвидировано. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — сообщили в профильном ведомстве.

Напомним, что ТЦ загорелся ранним утром в понедельник, 24 марта. Пламя распространилось на территории 500 кв метров. К тушению привлечены 70 сотрудников и 19 единиц спецтехники.

Как KP.RU писал ранее, огонь с горящего в Ростове-на-Дону ТЦ перекинулся на жилой пятиэтажный дом, жильцов эвакуировали. Огонь на кровле здания уже локализован, отмечают представители МЧС России.