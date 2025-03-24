МЧС: причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание

Пожар в торговом центре в Ростове-на-Дону произошёл вследствие короткого замыкания, сообщило МЧС России.
«Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — уточнило ведомстве в своём Telegram-канале.
В министерстве также отметили, что открытое горение на кровле здания ликвидировано. Кроме того, удалось локализовать пожар, распространившийся на рядом стоящий пятиэтажный дом.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС.
Напомним, 24 марта в ТЦ в Ростове-на-Дону произошёл пожар. Он перекинулся на соседнее пятиэтажное здание. Также сообщалось, что в Сети появилась видеозапись с кадрами этого пожара.