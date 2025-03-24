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МЧС: причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание

В ведомстве отметили, что открытое горение на кровле здания ликвидировано.
Источник: Аргументы и факты

Пожар в торговом центре в Ростове-на-Дону произошёл вследствие короткого замыкания, сообщило МЧС России.

«Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — уточнило ведомстве в своём Telegram-канале.

В министерстве также отметили, что открытое горение на кровле здания ликвидировано. Кроме того, удалось локализовать пожар, распространившийся на рядом стоящий пятиэтажный дом.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС.

Напомним, 24 марта в ТЦ в Ростове-на-Дону произошёл пожар. Он перекинулся на соседнее пятиэтажное здание. Также сообщалось, что в Сети появилась видеозапись с кадрами этого пожара.