Мощный пожар в Ростове-на-Дону охватил ТЦ и жилые дома: что известно о происшествии

Крупный пожар в ростовском ТЦ перекинулся на жилой дом (архивное фото).
В Ростове-на-Дону загорелся фасад торгового центра (ТЦ) «Галерея Астор» на Буденовском проспекте. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров.
Огонь успел перекинуться на соседнее здание — жилой дом. Из него эвакуировали жильцов. Также была перекрыта улица, на которой находится ТЦ. Что еще известно о возгорании и его причинах — в материале URA.RU.
Где произошло возгорание и есть ли угроза распространения.
Пожар в ТЦ тушат 70 сотрудников МЧС России и 19 единиц спецтехники. Предварительно, площадь пожара на территории торгового центра составила 800 квадратных метров. Сообщалось об угрозе распространения огня на соседнее здания, а позже появилась информация о том, что пожар перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома, там эвакуировали жителей и уже локализовали распространение огня, передает РИА Новости.
Причины возгорания.
Среди причин возникновения пожара называют короткое замыкание проводки на фасаде ТЦ, заявили в МЧС России. Улицу, где находится торговый центр, перекрыли. На данный момент огонь в здании потушен, пишет ТАСС.