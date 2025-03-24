Мощный пожар в Ростове-на-Дону охватил ТЦ и жилые дома: что известно о происшествии

Пожар в ТЦ тушат 70 сотрудников МЧС России и 19 единиц спецтехники. Предварительно, площадь пожара на территории торгового центра составила 800 квадратных метров. Сообщалось об угрозе распространения огня на соседнее здания, а позже появилась информация о том, что пожар перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома, там эвакуировали жителей и уже локализовали распространение огня, передает РИА Новости.