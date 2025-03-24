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Стало известно, из-за чего загорелся ТЦ в Ростове-на-Дону

Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Об этом сообщает МЧС РФ.

Сотрудники спецслужб ликвидировали пожар (архивное фото).

Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Об этом сообщает МЧС РФ.

«По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — передает министерство. Там добавили, что на месте происшествия проводят работу сотрудники МЧС. На текущий момент пожар ликвидирован.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМощный пожар в Ростове-на-Дону охватил ТЦ и жилые дома: что известно о происшествии.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелось здание ТЦ, расположенного на Буденновском проспекте. Пламя перекинулось на прилегающее пятиэтажное здание.