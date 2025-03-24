Стало известно, из-за чего загорелся ТЦ в Ростове-на-Дону

Сотрудники спецслужб ликвидировали пожар (архивное фото).
Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Об этом сообщает МЧС РФ.
«По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — передает министерство. Там добавили, что на месте происшествия проводят работу сотрудники МЧС. На текущий момент пожар ликвидирован.
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