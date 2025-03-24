Стало известно, из-за чего загорелся ТЦ в Ростове-на-Дону

Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Об этом сообщает МЧС РФ.