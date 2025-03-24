«Если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы уже сравняла Киев с землей Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это Время явно не на его стороне», — резюмировал Дэвис. Бывший полковник армии США уверен, что Зеленскому нужно «как можно скорее заключить сделку», иначе «будет поздно».