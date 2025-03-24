Пожар в торговом центре в Ростове: новые детали

В Сети появились кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону, где горит один местных торговых центров «Астор». Чрезвычайное происшествие произошло около 5:30 утра 24 марта на проспекте Буденновском. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по Ростовской области.
Отмечается, что пламя охватило крупное здание всего за несколько минут. Клубы дыма заволокли близлежащие кварталы, а огонь виден и с дальних улиц. Движение автотранспорта в районе торгового центра перекрыто.
Приехавшие на место происшествия огнеборцы без промедлений начали тушить возгорания, поскольку был велик риск того, что пламя перекинется на соседние здания. И как раз этого избежать не удалось.
Сейчас, отмечают в оперативных службах, помимо торгового центра, пожар охватил пятиэтажный дом. Специалисты уже начали эвакуацию жителей. По данным специалистов МЧС, горит кровля здания. К месту ЧП уже направили все силы.
На месте происшествия работают порядка 70 спасателей и 19 единиц спецтехники. Причина пожара будет установлена позже.
Тем не менее, несмотря на сложные условия пожара, пострадавших в результате ЧП нет, успокоил в сосетях глава Ростова Александр Скрябин.
Этим резонансным происшествием уже заинтересовались надзорные органы. Так, областная прокуратура начала проверку по факту пожара в торговом центре. В частности, правоохранителей интересует соблюдение требований пожарной безопасности и действия уполномоченных органов. В случае обнаружения нарушений, пообещали в ведомстве, прокуратура примет соответствующие меры.
Кроме того, ближе к ночи 24 марта (по Москве) во Владивостоке разгорелся крупный пожар. Местом происшествия стала автостоянка на улице Пихтовая. 22 автомобиля сгорели дотла. Водители пытались спасать свои машины, но, тщетно.
Также в Краснодарском крае четвертые сутки бушует пожар на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». В ликвидации участвуют 473 спасателя и 189 единиц техники. Вечером 22 марта было принято решение подключить четыре пожарных поезда.
Они подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия. Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 кв. метров, а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня.