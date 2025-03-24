В Приморье тело найденного под мостом мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу

В пресс-службе УМВД России по Приморью сообщили, что полиция присоединилась к расследованию смерти мужчины, тело которого обнаружили под мостом. В ведомстве добавили, что погибшему — 38 лет.
Как поделились в полиции, погибшего обнаружили под мостом около реки между улицами Максима Пугача и Лазо. Чтобы выяснить причины смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу:
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством».
Напомним, по словам приморцев, погибший мужчина — участник спецоперации, однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтвердили.