Кабель, дом, бани и мусор горели в Самарской области 23 марта

В Октябрьском районе Самары вспыхнул кабель в трансформаторной подстанции. Площадь пожара составила один погонный метр. С огнем боролись семь человек и две единицы техники. В Клявлинском районе Самарской области тушили частный дом на площади 50 кв. метров, в Волжском районе — мусор на 20 кв. метрах.