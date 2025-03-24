Кабель, дом, бани и мусор горели в Самарской области 23 марта

В понедельник, 23 марта, в Самарской области произошло четыре пожара. В этот день горели кабель, частный дом, бани и мусор. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«Пожарно-спасательные подразделения успешно ликвидировали возгорания», — рассказали в пресс-службе.
В Октябрьском районе Самары вспыхнул кабель в трансформаторной подстанции. Площадь пожара составила один погонный метр. С огнем боролись семь человек и две единицы техники. В Клявлинском районе Самарской области тушили частный дом на площади 50 кв. метров, в Волжском районе — мусор на 20 кв. метрах.
А в Сызранском районе огонь охватил две частные бани на 80 кв. метрах, на пожаре погиб мужчина. На вызовы в области выезжали 23 пожарных и восемь единиц техники. Сейчас причины возгораний неизвестны.