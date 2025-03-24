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В Сети появилось видео с последствиями пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.

МЧС РФ показало видео с последствиями пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону.

В ведомстве сообщили, что локализован пожар на кровле дома. Загорание на кровле ТЦ ликвидировано полностью.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.

Ранее сообщалось, что произошел крупный пожар в торговом центре в Ростове-на-Дону. Впоследствии огонь перекинулся на соседнее здание.

В Сети публиковали кадры с места пожара.