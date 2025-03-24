В Сети появилось видео с последствиями пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

МЧС РФ показало видео с последствиями пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону.
В ведомстве сообщили, что локализован пожар на кровле дома. Загорание на кровле ТЦ ликвидировано полностью.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.
Ранее сообщалось, что произошел крупный пожар в торговом центре в Ростове-на-Дону. Впоследствии огонь перекинулся на соседнее здание.
В Сети публиковали кадры с места пожара.