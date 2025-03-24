Пожар в ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону потушили

— Сегодня, в 5:28 минут, поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Буденновский, 49/97 (ТЦ «Астор»). По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило загорание фасада ТЦ и кровли на площади в 300 кв. метров. В настоящее время пожар ликвидирован.