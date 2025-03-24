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Пожар в Уфе унес жизни двух мужчин

В Уфе двое мужчин погибли в пожаре на улице Искры.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошла трагедия, которая унесла жизни двух человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

На улице Искры загорелся одноэтажный доме. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение площадью 40 квадратных метров. Однако спасти жильцов не удалось. В ходе тушения и разбора завалов были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Медики констатировали их смерть.

В настоящее время дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа устанавливают причины пожара и все обстоятельства произошедшего.

— Зарядили телефон — снимите с зарядки. Не оставляйте непотушенными сигареты. Не подключайте много приборов в одну розетку. Включили обогреватель — не оставляй без присмотра, — порекомендовали в чрезвычайном ведомстве.

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