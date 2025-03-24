В деле Буданова* фигурируют атаки на 13 регионов России

«В уголовном деле Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ», — передает РИА Новости содержание материалов дела. Там уточнили, что атаки были направлены на Москву и Московскую область, Курскую и Смоленскую области, а также на Севастополь.