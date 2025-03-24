В Омске на остановке «Большевичка» от ветра перевернулся павильон

В Омске очевидцы сфотографировали упавший на бок павильон остановки «Большевичка». Как рассказали омичи, ЧП предварительно произошло в районе 22:00 накануне, 23 марта.
Из-за сильного ветра навес накренился и упал. Остановка упала на бок стеклянным навесом, под грузом стекло лопнуло и разбилось. Фото опубликовали в группе Omsk_live.
Фото: vk.com/omsk_live.
Этой ночью в Омске и по области сильно испортилась погода. Ветер местами достигал 25 м/с.
Ранее мы предупреждали омичей о резкой смене погоды со шквалистым ветром.