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В Омске на остановке «Большевичка» от ветра перевернулся павильон

Фото упавшей конструкции опубликовали очевидцы.

В Омске очевидцы сфотографировали упавший на бок павильон остановки «Большевичка». Как рассказали омичи, ЧП предварительно произошло в районе 22:00 накануне, 23 марта.

Из-за сильного ветра навес накренился и упал. Остановка упала на бок стеклянным навесом, под грузом стекло лопнуло и разбилось. Фото опубликовали в группе Omsk_live.

Фото: vk.com/omsk_live.

Этой ночью в Омске и по области сильно испортилась погода. Ветер местами достигал 25 м/с.

Ранее мы предупреждали омичей о резкой смене погоды со шквалистым ветром.