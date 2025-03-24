Смертельное ДТП с автобусом произошло в Акмолинской области: есть погибшие

Видео с места происшествия появилось на страничке одного из степногорских пабликов.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта на автодороге «Степногорск — поселок Заводской». Водитель и трое пассажиров автомашины марки «ВАЗ» от полученный травм скончались на месте. Двое несовершеннолетних пассажиров автомашины марки «ВАЗ» с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение.
Полицейские начали досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
— Чтобы избежать подобных происшествий, участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог с интенсивным движением. Кроме этого, необходимо постоянно контролировать техническое состояние автотранспорта, — отметил Начальник У.