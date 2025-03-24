Смертельное ДТП с автобусом произошло в Акмолинской области: есть погибшие

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта на автодороге «Степногорск — поселок Заводской». Водитель и трое пассажиров автомашины марки «ВАЗ» от полученный травм скончались на месте. Двое несовершеннолетних пассажиров автомашины марки «ВАЗ» с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение.