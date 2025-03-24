Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Акмолинской области: есть погибшие

В Акмолинской области произошло столкновение легковой автомашины марки «ВАЗ» и автобуса «YUTONG», передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Видео с места происшествия появилось на страничке одного из степногорских пабликов.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта на автодороге «Степногорск — поселок Заводской». Водитель и трое пассажиров автомашины марки «ВАЗ» от полученный травм скончались на месте. Двое несовершеннолетних пассажиров автомашины марки «ВАЗ» с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение.

Полицейские начали досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

— Чтобы избежать подобных происшествий, участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках дорог с интенсивным движением. Кроме этого, необходимо постоянно контролировать техническое состояние автотранспорта, — отметил Начальник У.