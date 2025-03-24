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Открытое горение ликвидировали на кровле дома рядом ТЦ на Буденновском в Ростове

На кровле дома рядом с ТЦ «Астор» в Ростове ликвидировали открытое горение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону потушили открытое горение на кровле жилой пятиэтажки, вспыхнувшей из-за пожара на крыше ТЦ «Астор». Об этом утром 24 марта сообщают в ГУ МЧС России по Ростовской области.

— 7:25 утра объявили ликвидацию открытого горения на кровле дома. Огнем было охвачено 800 кв. метров, — утоняют в пресс-службе МЧС.

Напомним, во время пожара из дома были эвакуированы 15 человек.

Немного ранее пожарным удалось локализовать и потушить возгорание кровли ТЦ на площади в 300 кв. метров. Представители экстренной службы работают на месте происшествия примерно с 5:28 утра.