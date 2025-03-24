Открытое горение ликвидировали на кровле дома рядом ТЦ на Буденновском в Ростове

В Ростове-на-Дону потушили открытое горение на кровле жилой пятиэтажки, вспыхнувшей из-за пожара на крыше ТЦ «Астор». Об этом утром 24 марта сообщают в ГУ МЧС России по Ростовской области.
— 7:25 утра объявили ликвидацию открытого горения на кровле дома. Огнем было охвачено 800 кв. метров, — утоняют в пресс-службе МЧС.
Напомним, во время пожара из дома были эвакуированы 15 человек.
Немного ранее пожарным удалось локализовать и потушить возгорание кровли ТЦ на площади в 300 кв. метров. Представители экстренной службы работают на месте происшествия примерно с 5:28 утра.