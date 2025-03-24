Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 10 см

За минувшие сутки в Уфе река Белая поднялась на 10 см, река Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района — на 9 см. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, снижаются уровни воды на реках Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района, Белой в Ишимбае и Стерля в деревне Отрадовка Стерлитамакского района.