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Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 10 см

Спасатели зафиксировали два новых подтопления.

Источник: Телеграм-канал Кирилла Первова

За минувшие сутки в Уфе река Белая поднялась на 10 см, река Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района — на 9 см. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, снижаются уровни воды на реках Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района, Белой в Ишимбае и Стерля в деревне Отрадовка Стерлитамакского района.

«За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о подтоплениях в Караидельском районе. На контроле находится 16 ситуаций в восьми муниципальных образованиях», — добавил он.

Юмагузинское, Павловское, Нугушское и Нижнекамское водохранилища работают в режиме наполнения.