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Пробы воздуха возьмут из-за пожара в ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону

Специалисты проверят воздух в районе пожара на Буденновском в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону возьмут пробы воздуха из-за пожара на кровлях ТЦ «Астор» и соседнего жилого дома. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— К месту происшествия были направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе, — сообщили в экстренном ведомстве.

Напомним, представители МЧС выехали по вызову в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседнюю пятиэтажку, там огнем в итоге было охвачено 800 кв. метров. К этому моменту пожар в ТЦ потушен, на крыше дома ликвидировано открытое горение.

Известно, что проверку в связи с пожаром также начали сотрудники прокуратуры.