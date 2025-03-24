Пробы воздуха возьмут из-за пожара в ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону

Напомним, представители МЧС выехали по вызову в 5:28 утра 24 марта. Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседнюю пятиэтажку, там огнем в итоге было охвачено 800 кв. метров. К этому моменту пожар в ТЦ потушен, на крыше дома ликвидировано открытое горение.