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В Андижане водитель сбил двоих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте

Vaib.uz (Узбекистан. 24 марта). В социальных сетях появилось новое видео с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, как водитель автомобиля сбивает двоих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Андижанской области, инцидент произошел на участке автодороги «Асака — Хумо», проходящей через махаллю «Юксалиш» Асакинского района. За рулём автомобиля Matiz находился 44-летний водитель, который не успел затормозить и сбил двоих несовершеннолетних пешеходов.

К счастью, происшествие обошлось без трагических последствий. Пострадавшие дети были доставлены в Асакинское районное медицинское объединение, где им оказали первую медицинскую помощь, после чего они были отпущены домой.

По факту ДТП в настоящее время проводится предварительное расследование.

Этот случай вновь поднимает важные вопросы: необходимо активно проводить разъяснительную работу среди детей в школах и детских садах, обучая их базовым правилам дорожной безопасности. Также крайне важно создавать безопасную инфраструктуру для пешеходов — устанавливать больше переходов, светофоров, лежачих полицейских. А водителям стоит помнить: даже один миг невнимательности может обернуться трагедией.