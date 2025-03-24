В Андижане водитель сбил двоих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте

Этот случай вновь поднимает важные вопросы: необходимо активно проводить разъяснительную работу среди детей в школах и детских садах, обучая их базовым правилам дорожной безопасности. Также крайне важно создавать безопасную инфраструктуру для пешеходов — устанавливать больше переходов, светофоров, лежачих полицейских. А водителям стоит помнить: даже один миг невнимательности может обернуться трагедией.