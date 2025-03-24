Женщину и ребенка спасли на пожаре в пятиэтажном доме в Иркутске

Горела квартира на первом этаже. Изначально на помощь к женщине с ребенком прибежал сосед с пятого этажа — 49-летний Дмитрий. Он выломал замок и попытался проникнуть внутрь, но плотная стена едкого дыма преградила ему путь. В этот момент прибыли огнеборцы. В горящей квартире они нашли ребенка на полу в комнате и женщину на кухне. После оказания реанимационной помощи мать с малышом пришли в себя. Их передали врачам «скорой».