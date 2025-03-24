Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину и ребенка спасли на пожаре в пятиэтажном доме в Иркутске

Пострадавшим потребовалась реанимационная помощь.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники МЧС спасли 31-летнюю женщину и 3-летнего ребенка на пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Розы Люксембург в Иркутске. Пострадавшим потребовалась реанимационная помощь. Огнеборцы потушили возгорание на площади в 5 кв.метров, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Горела квартира на первом этаже. Изначально на помощь к женщине с ребенком прибежал сосед с пятого этажа — 49-летний Дмитрий. Он выломал замок и попытался проникнуть внутрь, но плотная стена едкого дыма преградила ему путь. В этот момент прибыли огнеборцы. В горящей квартире они нашли ребенка на полу в комнате и женщину на кухне. После оказания реанимационной помощи мать с малышом пришли в себя. Их передали врачам «скорой».

В тушении возгорания задействовали 14 сотрудников и пять единиц техники ведомства. Предварительно, пожар мог случиться из-за аварийного режима работы электросетей.