Женщину и ребенка спасли на пожаре в пятиэтажном доме в Иркутске

Сотрудники МЧС спасли 31-летнюю женщину и 3-летнего ребенка на пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Розы Люксембург в Иркутске. Пострадавшим потребовалась реанимационная помощь. Огнеборцы потушили возгорание на площади в 5 кв.метров, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Горела квартира на первом этаже. Изначально на помощь к женщине с ребенком прибежал сосед с пятого этажа — 49-летний Дмитрий. Он выломал замок и попытался проникнуть внутрь, но плотная стена едкого дыма преградила ему путь. В этот момент прибыли огнеборцы. В горящей квартире они нашли ребенка на полу в комнате и женщину на кухне. После оказания реанимационной помощи мать с малышом пришли в себя. Их передали врачам «скорой».
В тушении возгорания задействовали 14 сотрудников и пять единиц техники ведомства. Предварительно, пожар мог случиться из-за аварийного режима работы электросетей.