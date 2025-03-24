Минувшей ночью над территорией Ростовской области силы ПВО сбили 12 БПЛА

В Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Происшествие случилось в ночь на 24 марта.
По информации федерального ведомства, 12 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Всего за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов. Так, еще 12 дронов сбили над территорией Брянской области. Два беспилотника уничтожили над Крымом, и по одному силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.