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Тело погибшего рыбака подняли спасатели со дна реки Луги в Кингисеппском районе

Спасатели Ленинградской области провели очередные поисковые работы после появления информации о возможной гибели любителя подледной рыбалки в Кингисеппском районе.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Сообщение о том, что на берегу реки Луга в деревне Большой Луцк обнаружены личные вещи мужчины, поступило в аварийно-спасательную службу Ленобласти накануне, 23 марта. Специалисты поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург провели поиски в реке, в ходе которых обнаружили тело погибшего. Его передали его сотрудникам полиции, сообщили в ведомстве.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти еще раз предупредили о действующем в регионе запрете выхода и выезда на лед и напомнили, что от этого зависит жизнь и здоровье.

Ранее «Ъ-СПб» писал о трех спасенных рыбаках, снятых с отколовшейся льдины на Ладожском озере.