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За неполных три месяца года на дорогах Приангарья погибли 45 человек

По статистике правоохранителей, с начала года на дорогах Иркутской области погибли уже 45 человек. Виной тому беспечность водителей и, чаще всего, их наплевательское отношение к правилам дорожного движения.

Источник: РИА "Новости"

Основные причины ДТП с летальным исходом в Приангарье:

превышение скорости — 41 случай, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 39 случаев, несоблюдение очередности проезда — 30 случаев, выезд на встречную полосу — 18 случаев.

Особую тревогу сотрудников дорожной полиции вызывают факты, усугубляющие трагедии:

29 ДТП произошли из-за вождения в состоянии опьянения, 30 случаев — водители управляли автомобилем без прав.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и ответственными:

«Превышение скорости, игнорирование ПДД и вождение в нетрезвом состоянии могут унести чью-то жизнь. Соблюдайте правила, уважайте пешеходов и не садитесь за руль в состоянии опьянения».

К слову, на прошлой неделе — с 17 по 23 марта — на территории Иркутской области было зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых:

2 человека погибли, 49 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей, было повреждено 52 транспортных средства.