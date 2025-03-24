За неполных три месяца года на дорогах Приангарья погибли 45 человек

Основные причины ДТП с летальным исходом в Приангарье:
превышение скорости — 41 случай, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 39 случаев, несоблюдение очередности проезда — 30 случаев, выезд на встречную полосу — 18 случаев.
Особую тревогу сотрудников дорожной полиции вызывают факты, усугубляющие трагедии:
29 ДТП произошли из-за вождения в состоянии опьянения, 30 случаев — водители управляли автомобилем без прав.
ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и ответственными:
«Превышение скорости, игнорирование ПДД и вождение в нетрезвом состоянии могут унести чью-то жизнь. Соблюдайте правила, уважайте пешеходов и не садитесь за руль в состоянии опьянения».
К слову, на прошлой неделе — с 17 по 23 марта — на территории Иркутской области было зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых:
2 человека погибли, 49 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей, было повреждено 52 транспортных средства.