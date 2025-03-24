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На дорогах Челябинской области за неделю поймали 238 пьяных водителей

На дорогах Челябинской области за минувшую неделю поймали 238 пьяных водителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудниками ДПС к административной ответственности привлечены 203 водителя за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

За это грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.

Повторно нетрезвыми попались 35 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

С 17 по 23 марта 2025 года в регионе зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Госавтоинспекция призывает не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать рискованных маневров, связанных с выездом на встречную полосу.