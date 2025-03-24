На дорогах Челябинской области за неделю поймали 238 пьяных водителей

Сотрудниками ДПС к административной ответственности привлечены 203 водителя за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
За это грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.
Повторно нетрезвыми попались 35 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности.
С 17 по 23 марта 2025 года в регионе зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Госавтоинспекция призывает не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать рискованных маневров, связанных с выездом на встречную полосу.