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В Красноярском крае две девушки перевернулись во время катания на снегоходе

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в отдаленном поселке Красноярского края.

Источник: ГУ МВД

В отдаленном поселке Хатанга Красноярского края две девушки перевернулись во время катания на снегоходе. Как рассказали в региональном МВД, видео с аварией полицейские увидели во время мониторинга социальных сетей.

По предварительной версии, транспортом управляла 16-летняя сельчанка, рядом с ней сидела 19-летняя подруга. Прав на управление снегоходом у юного водителя не было.

— Она не учла скорость и дорожно-метеорологические условия. В итоге не справилась с управлением. Никто из девушек не пострадал, — добавили в ведомстве.

Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.