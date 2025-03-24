В Красноярском крае две девушки перевернулись во время катания на снегоходе

В отдаленном поселке Хатанга Красноярского края две девушки перевернулись во время катания на снегоходе. Как рассказали в региональном МВД, видео с аварией полицейские увидели во время мониторинга социальных сетей.
По предварительной версии, транспортом управляла 16-летняя сельчанка, рядом с ней сидела 19-летняя подруга. Прав на управление снегоходом у юного водителя не было.
— Она не учла скорость и дорожно-метеорологические условия. В итоге не справилась с управлением. Никто из девушек не пострадал, — добавили в ведомстве.
Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося.