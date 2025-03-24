Пожар на крыше пятиэтажки вблизи ТЦ «Астор» в Ростове полностью потушили

Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседнюю пятиэтажку, там огонь охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Горение на крыше ТЦ потушили немного ранее.