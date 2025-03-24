Пожар на крыше пятиэтажки вблизи ТЦ «Астор» в Ростове полностью потушили

Пожар на крыше жилой пятиэтажки вблизи ТЦ «Астор» в Ростове-на-Дону полностью потушили. Об этом стало известно в эти минуты.
— Кровля жилого дома полностью потушена, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, вызов на пожар в МЧС поступил в 5:28 утра 24 марта. После этого сотрудники экстренного ведомства оперативно прибыли на место происшествия.
Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседнюю пятиэтажку, там огонь охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Горение на крыше ТЦ потушили немного ранее.
Прокуратура уже начала проверку по факту пожара.