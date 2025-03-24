Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержали мужчину, незаконно обналичившего более 300 млн рублей

Он регистрировал фиктивные юрлица и ИП.

В Уфе задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обналичивании более 300 млн рублей. В Главном следственном управлении МВД по РБ по оперативным материалам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, с 2020 года уфимец через своих знакомых зарегистрировал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП. Через эти предприятия мужчина проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота. За обналичивание они брали процент, который превысил 10 млн рублей.

«В ходе следственных действий полицейские изъяли технику и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и лица к ним причастные», — отметили в МВД.