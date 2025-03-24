В Уфе задержали мужчину, незаконно обналичившего более 300 млн рублей

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, с 2020 года уфимец через своих знакомых зарегистрировал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП. Через эти предприятия мужчина проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота. За обналичивание они брали процент, который превысил 10 млн рублей.