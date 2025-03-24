В Уфе задержали мужчину, незаконно обналичившего более 300 млн рублей

В Уфе задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обналичивании более 300 млн рублей. В Главном следственном управлении МВД по РБ по оперативным материалам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Как сообщили в правоохранительном ведомстве, с 2020 года уфимец через своих знакомых зарегистрировал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП. Через эти предприятия мужчина проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота. За обналичивание они брали процент, который превысил 10 млн рублей.
«В ходе следственных действий полицейские изъяли технику и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и лица к ним причастные», — отметили в МВД.