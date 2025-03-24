Превысил скорость и не справился с управлением: в Приморье на мотоцикле насмерть разбились два человека

Авария произошла 22 марта в районе дома № 2 по улице Ленинской поселка Раздольное в Надеждинском районе. 48-летний водитель набрал слишком большую скорость и не справился с управлением мотоцикла Triumph Trophy. Мототранспорт улетел в кювет. Водитель и 44-летняя пассажирка получили смертельные травмы.