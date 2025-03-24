Превысил скорость и не справился с управлением: в Приморье на мотоцикле насмерть разбились два человека

В Приморье погибли опытный водитель мотоцикла и его пассажирка. Мужчина превысил безопасную скорость движения. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.
Авария произошла 22 марта в районе дома № 2 по улице Ленинской поселка Раздольное в Надеждинском районе. 48-летний водитель набрал слишком большую скорость и не справился с управлением мотоцикла Triumph Trophy. Мототранспорт улетел в кювет. Водитель и 44-летняя пассажирка получили смертельные травмы.
Сообщается, что стаж вождения мотоциклиста — 29 лет. Ранее его неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости.
Добавим, что всего с начала года в Приморском крае зарегистрировано 14 ДТП с участием мотоциклов и мопедов. 2 человека погибли и 9 получили травмы.
Рост количества происшествий с участием мототранспорта традиционно отмечается с приходом весны. Начался мотосезон.