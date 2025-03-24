Полиция изъяла нелегальный алкоголь на 1,3 млн рублей со склада под Петербургом

Полиция накрыла алкосклад в гараже на Мурманском шоссе в 47-м регионе. Там разливали премиальные водку и виски, после чего бутылки продавали либо на трассе, либо развозили постоянным покупателям. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— На месте задержали предполагаемых бутлегеров — 39-летнего петербуржца и его компаньона — 29-летнего жителя Новгородской области. Нелегальный бизнес они вели, начиная с июля 2024 года, — рассказали в ведомстве.
Во время обыска на складе обнаружили множество канистр с немаркированным алкоголем общим объемом около 3,5 тысячи литров и стоимостью 1,3 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по второй части статьи 171.3 УК РФ («Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Расследование продолжается.