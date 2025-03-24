В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 5 человек погибли и 15 пострадали

Ранее Life.ru рассказал об аварии, которая случилась на Пхукете в Таиланде. Там автобус с российскими туристами перевернулся прямо на дороге, 4 человека получили лёгкие травмы. На место выехали медиицнские работники и госпитализировали всех пассажиров в больницы. Сейчас туристов уже выписали, их жизни ничего не угрожает.