В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 5 человек погибли и 15 пострадали

«Предварительно, 5 погибших, количество пострадавших уточняется», — рассказали в управлении.
Всего в автобусе ехали 32 человека. Транспорт ехал по маршруту «Симферополь — Саки». Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, а также врачи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП.
Ранее Life.ru рассказал об аварии, которая случилась на Пхукете в Таиланде. Там автобус с российскими туристами перевернулся прямо на дороге, 4 человека получили лёгкие травмы. На место выехали медиицнские работники и госпитализировали всех пассажиров в больницы. Сейчас туристов уже выписали, их жизни ничего не угрожает.