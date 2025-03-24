В Екатеринбурге известный стоматолог отдала 9,5 миллиона телефонным мошенникам

За сутки 35-летняя ортопед избавилась от накоплений и драгоценностей. Все началось 13 марта, когда ей якобы позвонили из Росфинмониторинга, сообщил источник «КП-Екатеринбург». Сказали, что спецслужбы Украины хотят оформить на нее кредит в 30 миллионов.
А потом стала ездить по разным банкоматам в центре города и «спасать» сбережения. Почти 9,5 миллиона были высланы на криптокошельки.
Вечером 13 марта она по указке аферистов пыталась заложить в ломбард все драгоценности, но тот был уже закрыт. После этого обменяла на рубли 10 тысяч евро и 6 тысяч долларов США. А на следующий день перевела более миллиона рублей на криптокошелек и все-таки заложила украшения. На следующий день стоматолог взяла кредит на 322 тысячи рулей и отправила мошенникам.
Спустя неделю женщина выслала на криптокошелек 6,5 миллионов рублей, которые у нее были с продажи квартиры. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», отметили в УМВД города.
— Женщина отдала 9,1 миллиона своих накоплений и чуть более 300 тысяч взяла в кредит. О том, что ее обманули, поняла лишь после того, как рассказала обо всем другу, — пояснил инсайдер.
Напомним, что студентка УрФУ передала телефонным мошенникам более 6 миллионов рублей из сейфа родителей.