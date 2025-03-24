В Екатеринбурге известный стоматолог отдала 9,5 миллиона телефонным мошенникам

Вечером 13 марта она по указке аферистов пыталась заложить в ломбард все драгоценности, но тот был уже закрыт. После этого обменяла на рубли 10 тысяч евро и 6 тысяч долларов США. А на следующий день перевела более миллиона рублей на криптокошелек и все-таки заложила украшения. На следующий день стоматолог взяла кредит на 322 тысячи рулей и отправила мошенникам.