В Волгоградской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятие организовано с целью привлечения граждан к активному участию в борьбе с наркоманией, для сбора информации о фактах незаконного оборота наркотиков, а также предоставления квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
Граждане могут сообщать о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков и задавать вопросы по профилактике наркомании по телефонам ГУ МВД России по Волгоградской области (30−44−44), ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» (74−38−15) и ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» (72−38−45).