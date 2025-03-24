В Волгоградской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятие организовано с целью привлечения граждан к активному участию в борьбе с наркоманией, для сбора информации о фактах незаконного оборота наркотиков, а также предоставления квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.