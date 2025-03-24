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В Волгоградской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 24 марта по 4 апреля 2025 года в регионе проходит первый этап Общероссийской антинаркотической акции.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятие организовано с целью привлечения граждан к активному участию в борьбе с наркоманией, для сбора информации о фактах незаконного оборота наркотиков, а также предоставления квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Граждане могут сообщать о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков и задавать вопросы по профилактике наркомании по телефонам ГУ МВД России по Волгоградской области (30−44−44), ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» (74−38−15) и ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» (72−38−45).