Мужчина проник в акмолинскую школу, разбив окно: полиция прокомментировала задержание

Как сообщили в отделе образования города Кокшетау, 23 марта 2025 года в 14:10 на территорию ШГ № 13 «ЭКОС» проник неизвестный, находившийся в неадекватном состоянии.
— Он разбил окно главного корпуса и попытался проникнуть внутрь, однако его попытка оказалась неудачной. После этого с окровавленными руками он направился к корпусу начального звена, где вырвал закрытую дверь, перепрыгнул через турникет и проник в здание. Охранник, использовав тревожную кнопку, вызвал группу быстрого реагирования, — поделились подробностями в ведомстве.
Прибывшие сотрудники полиции сумели оперативно задержать нарушителя. По информации пресс-службы департамента полиции региона, согласно медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии «наркотического опьянения».
— Материальный ущерб, нанесенный данным мужчиной образовательному учреждению, устанавливается. Правонарушитель привлечен к ответственности по ст. 440−1 КоАП РК — Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов, а также сильнодействующих веществ, — добавили в ведомстве.
Отдел образования уверил, что никто из присутствовавших в школе не пострадал.
Сообщается, что мужчину отвозили в психиатрическую больницу села Алексеевки, которая отказала в приеме. Сейчас он находится в комнате временного задержания.