Мужчина проник в акмолинскую школу, разбив окно: полиция прокомментировала задержание

— Он разбил окно главного корпуса и попытался проникнуть внутрь, однако его попытка оказалась неудачной. После этого с окровавленными руками он направился к корпусу начального звена, где вырвал закрытую дверь, перепрыгнул через турникет и проник в здание. Охранник, использовав тревожную кнопку, вызвал группу быстрого реагирования, — поделились подробностями в ведомстве.