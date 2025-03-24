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Мужчина проник в акмолинскую школу, разбив окно: полиция прокомментировала задержание

Вырвав закрытую дверь и перепрыгнув через турникет, в самый разгар каникул, находившийся под действием наркотиков, акмолинец проник в одну из школ областного центра, передает корреспондент агентства Kazinfom.

Как сообщили в отделе образования города Кокшетау, 23 марта 2025 года в 14:10 на территорию ШГ № 13 «ЭКОС» проник неизвестный, находившийся в неадекватном состоянии.

— Он разбил окно главного корпуса и попытался проникнуть внутрь, однако его попытка оказалась неудачной. После этого с окровавленными руками он направился к корпусу начального звена, где вырвал закрытую дверь, перепрыгнул через турникет и проник в здание. Охранник, использовав тревожную кнопку, вызвал группу быстрого реагирования, — поделились подробностями в ведомстве.

Прибывшие сотрудники полиции сумели оперативно задержать нарушителя. По информации пресс-службы департамента полиции региона, согласно медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии «наркотического опьянения».

— Материальный ущерб, нанесенный данным мужчиной образовательному учреждению, устанавливается. Правонарушитель привлечен к ответственности по ст. 440−1 КоАП РК — Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов, а также сильнодействующих веществ, — добавили в ведомстве.

Отдел образования уверил, что никто из присутствовавших в школе не пострадал.

Сообщается, что мужчину отвозили в психиатрическую больницу села Алексеевки, которая отказала в приеме. Сейчас он находится в комнате временного задержания.