Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

Ранее МЧС сообщило, что ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону на 500 «квадратах». Позднее добавлялось, что огонь с него перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. Открытое горение удалось ликвидировать на общей площади в 1,1 тысячу квадратных метров. По данным МЧС, возгорание в торговом центре, по предварительной оценке специалистов, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде.