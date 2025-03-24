Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре и жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.
Ранее МЧС сообщило, что ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону на 500 «квадратах». Позднее добавлялось, что огонь с него перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. Открытое горение удалось ликвидировать на общей площади в 1,1 тысячу квадратных метров. По данным МЧС, возгорание в торговом центре, по предварительной оценке специалистов, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов», — сказал представитель ведомства.