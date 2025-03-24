Стали известны подробности нападения медведя на людей в Башкирии.

«В полях и лесах почти не осталось снега. Из-за этого люди могут свободно добираться до леса пешком. Некоторые уже начали искать в лесу лосиные рога и собирать кленовый и берёзовый сок около деревень. Предположительно, нападения медведиц на жителей Баймакского и Бурзянского районов произошли из-за того, что пострадавшие были в лесу одни, передвигались тихо и смогли подойти в плотную к медведям, не зная об этом. Медведи не слышали приближения человека и поэтому отреагировали агрессивно, напав на людей. Сейчас самое важное — чтобы пострадавшие скорее поправились», — прокомментировал Камиль Биргулиев.