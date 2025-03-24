Стали известны подробности нападения медведя на людей в Башкирии.

В Башкирии участились случаи нападения медведей на людей. Первый трагический инцидент произошёл 14 марта в Баймакском районе, в 7 километрах от деревни 2-е Иткулово, на территории охотничьих угодий. Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу в тяжёлом состоянии и сейчас находится в реанимации.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства природопользования и экологии республики, егерям выдано разрешение на отстрел хищника. Сегодня в районе работает группа из 10 специалистов.
Второй случай нападения медведя на людей в лесу зафиксирован в Бурзянском районе. 15 марта житель деревни Новоусманово, находясь в лесу, столкнулся с медведем, получил рваные раны. Он также обратился в районную больницу. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По словам местных жителей, в тот день мужчина в лесу собирал кленовый сок.
«Он пытался отбиться от медведя. Когда боролся с хищником, ударил 3-литровой банкой. Банка разбилась и медведь от этого звука испугался», — рассказали «Башинформу» бурзянцы.
Сегодня охотники патрулируют территорию. Выдано разрешение на добычу медведей. Заместитель главы минэкологии республики Камиль Биргулиев рассказал, что в этом году пробуждение медведей совпало с ранней весной, хищники начали обходить свои угодья и в это время они бывают более агрессивными.
«В полях и лесах почти не осталось снега. Из-за этого люди могут свободно добираться до леса пешком. Некоторые уже начали искать в лесу лосиные рога и собирать кленовый и берёзовый сок около деревень. Предположительно, нападения медведиц на жителей Баймакского и Бурзянского районов произошли из-за того, что пострадавшие были в лесу одни, передвигались тихо и смогли подойти в плотную к медведям, не зная об этом. Медведи не слышали приближения человека и поэтому отреагировали агрессивно, напав на людей. Сейчас самое важное — чтобы пострадавшие скорее поправились», — прокомментировал Камиль Биргулиев.