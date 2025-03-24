Жильцы дома рядом с ТЦ в Ростове-на-Дону ожидают комиссию по возмещению ущерба

— Как только нас допустят, комиссия осмотрит все квартиры. В частности, выяснят, у кого было залитие, это тоже считается ущербом. Визуально тепловой контур не нарушен, только часть кровли, но это пока визуально, — прокомментировала журналисту «КП — Ростов-на-Дону» Юлия Мищук.