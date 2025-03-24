Жильцы дома рядом с ТЦ в Ростове-на-Дону ожидают комиссию по возмещению ущерба

В Ростове-на-Дону специальная комиссия оценит ущерб в пятиэтажке, горевшей утром 24 марта рядом с ТЦ «Астор». Об этом рассказала глава администрации Ленинского района донской столицы Юлия Мищук.
— Как только нас допустят, комиссия осмотрит все квартиры. В частности, выяснят, у кого было залитие, это тоже считается ущербом. Визуально тепловой контур не нарушен, только часть кровли, но это пока визуально, — прокомментировала журналисту «КП — Ростов-на-Дону» Юлия Мищук.
Напомним, вызов на пожар в МЧС поступил в 5:28 утра 24 марта. После этого сотрудники экстренного ведомства оперативно прибыли на место происшествия.
Сначала горели фасад и кровля ТЦ «Астор» на площади в 300 кв. метров, а потом огонь перешел на соседнюю пятиэтажку, там огонь охватил 800 кв. метров. Из жилого дома эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Горение на крыше ТЦ потушили немного ранее, также пламя полностью ликвидировали на кровле дома.
Прокуратура уже начала проверку по факту пожара.