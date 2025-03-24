В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов

Сотрудники полиции провели рейд в Орехово-Зуевском городском округе, направленный на выявление и пресечение незаконной миграции, в цеху по пошиву трикотажных изделий в деревне Ожерелки.
«В результате рейда к административной ответственности привлечено 12 работников производства — уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по ст. 18.10 КоАП РФ, 9 из них привлечены за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны», — сказала Петрова.
Она отметила, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан к административной ответственности по части четвертой статьи 18.15 КоАП РФ привлечен работодатель. Деятельность цеха приостановлена.
Также полицейскими установлен организатор незаконной миграции- 38-летняя гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ.