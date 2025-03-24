В Подмосковье во время рейда полиции выявили 12 мигрантов-нелегалов

«В результате рейда к административной ответственности привлечено 12 работников производства — уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии. В отношении иностранцев составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по ст. 18.10 КоАП РФ, 9 из них привлечены за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны», — сказала Петрова.