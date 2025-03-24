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На Кубани возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на подростков

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

На Кубани возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на подростков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, 22 марта в Усть-Лабинском районе бродячие животные набросились на подростков и 18-летнего парня. В результате произошедшего пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, стая бродячих собак напала на подростков в Сочи. Инцидент произошел на улице Новая Заря. В Сочи двое подростков спаслись от агрессивных псов только после того, как вышли на проезжую часть. На помощь пришел водитель, который активно сигналил, чтобы спугнуть животных.