На Кубани возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на подростков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Напомним, 22 марта в Усть-Лабинском районе бродячие животные набросились на подростков и 18-летнего парня. В результате произошедшего пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, стая бродячих собак напала на подростков в Сочи. Инцидент произошел на улице Новая Заря. В Сочи двое подростков спаслись от агрессивных псов только после того, как вышли на проезжую часть. На помощь пришел водитель, который активно сигналил, чтобы спугнуть животных.