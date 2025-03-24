На Кубани возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на подростков

Ранее мы писали, стая бродячих собак напала на подростков в Сочи. Инцидент произошел на улице Новая Заря. В Сочи двое подростков спаслись от агрессивных псов только после того, как вышли на проезжую часть. На помощь пришел водитель, который активно сигналил, чтобы спугнуть животных.