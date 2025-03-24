Полиция Кубани предупредила о мошенничествах, нацеленных на школьников

«Аферисты, пользуясь положением, оказывают психологическое давление на детей и отправляют код в смс. Если ребенок его продиктует, они получают доступ к “Госуслугам” и другим персональным данным», — рассказали в полиции.
В правоохранительных органах рекомендуют родителям предупредить детей о возможных кибератаках и напомнить им о правилах безопасного общения по телефону.
«Ъ-Кубань» писал, что Краснодар занял второе место по количеству мошеннических звонков в России. На долю города приходится около 7% всех зафиксированных вызовов. Лидером антирейтинга остается Москва.