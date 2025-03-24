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В столице Башкирии вспыхнули баня и гараж

В Уфе на улице Казарес загорелись баня и гараж.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 24 марта, в Уфе произошел пожар на улице Казарес. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Загорелись баня и гараж, расположенные под общей крышей. Пламя быстро распространилось на рядом стоящий жилой дом. Прибывшим огнеборцам удалось локализовать пожар, и сейчас угрозы для соседних строений нет. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны, расследование проводит дознаватель МЧС.

За минувшие выходные в Башкирии произошло одно происшествие на водных объектах, огнеборцы потушили 38 пожаров, а для ликвидации последствий ДТП сотрудники МЧС привлекались четыре раза.

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