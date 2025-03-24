В столице Башкирии вспыхнули баня и гараж

Загорелись баня и гараж, расположенные под общей крышей. Пламя быстро распространилось на рядом стоящий жилой дом. Прибывшим огнеборцам удалось локализовать пожар, и сейчас угрозы для соседних строений нет. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны, расследование проводит дознаватель МЧС.