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Погоня в Калинковичах: инспекторы ГАИ ловили пьяного водителя (видео)

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Калинковичах нетрезвого водителя. Смотрите на видео, как проходила погоня за автомобилистом-нарушителем в районном центре.

Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке автомобилю Ford, однако его водитель это требование проигнорировал и попытался скрыться, началось преследование.

Через некоторое время нарушителя удалось догнать и задержать. За рулем находился нетрезвый 32-летний местный житель, который от прохождения освидетельствования отказался.

На мужчину было составлено семь протоколов, за неповиновение милиционерам он был доставлен в изолятор временного содержания, а его машина — на охраняемую стоянку.

В результате водитель получил семь суток ареста, штраф в размере 200 базовых величин (8400 рублей) и на пять лет лишился прав.