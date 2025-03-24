Погоня в Калинковичах: инспекторы ГАИ ловили пьяного водителя (видео)

Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке автомобилю Ford, однако его водитель это требование проигнорировал и попытался скрыться, началось преследование.
Через некоторое время нарушителя удалось догнать и задержать. За рулем находился нетрезвый 32-летний местный житель, который от прохождения освидетельствования отказался.
На мужчину было составлено семь протоколов, за неповиновение милиционерам он был доставлен в изолятор временного содержания, а его машина — на охраняемую стоянку.
В результате водитель получил семь суток ареста, штраф в размере 200 базовых величин (8400 рублей) и на пять лет лишился прав.