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Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферопольском районе Крыма погибли шесть и пострадали 13 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.

Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь — Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. В автобусе находились 32 человека. Предварительно сообщалось, что пострадали 18 человек, из них 5 погибли. Сейчас количество жертв выросло.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя. В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медорганизацию», — говорится в сообщении.