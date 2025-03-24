Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя. В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медорганизацию», — говорится в сообщении.