Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6

Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь — Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. В автобусе находились 32 человека. Предварительно сообщалось, что пострадали 18 человек, из них 5 погибли. Сейчас количество жертв выросло.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя. В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медорганизацию», — говорится в сообщении.