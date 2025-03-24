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В Ростовской области за неделю при пожарах спасли восемь человек

Восемь жителей Ростовской области спасли при пожарах за неделю, погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 23 марта 2025 года в Ростовской области потушили 86 пожаров. Об этом говорится в недельной сводке ГУ МЧС России по региону.

— Выезжали на 86 пожаров, спасли восемь человек. Погибли два человека, — сообщают в МЧС.

Также за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 17 ДТП, при авариях были спасены восемь человек. На водных объектах происшествий не зафиксировали.

Добавим, утром 24 марта в Ростове-на-Дону потушили возгорания на кровлях ТЦ «Астор» и жилой пятиэтажки.