В Ростовской области за неделю при пожарах спасли восемь человек

С 17 по 23 марта 2025 года в Ростовской области потушили 86 пожаров. Об этом говорится в недельной сводке ГУ МЧС России по региону.
— Выезжали на 86 пожаров, спасли восемь человек. Погибли два человека, — сообщают в МЧС.
Также за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 17 ДТП, при авариях были спасены восемь человек. На водных объектах происшествий не зафиксировали.
Добавим, утром 24 марта в Ростове-на-Дону потушили возгорания на кровлях ТЦ «Астор» и жилой пятиэтажки.