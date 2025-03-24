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Число погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Крыму увеличилось до шести

Число погибших в результате смертельной аварии под Симферополем увеличилось до шести. Эти данные сообщает минздрав Крыма.

Количество пострадавших в результате ДТП выросло до 19.

Смертельная авария с участием рейсового автобуса, двигавшегося из Сакского района в сторону крымской столицы по маршруту Аркадьевка — Симферополь, произошло 24 марта примерно в 7:30 утра. Авария случилась у села Укромное неподалеку от главного аэропорта Крыма.

По предварительным данным, автобус КАВЗ врезался в припаркованный на обочине большегруз с прицепом, перевозивший песок. В этот момент в автобусе находились 32 человека. Шестеро из них погибли, 13 пострадали.

Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Крыма. На месте работают экстренные службы. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить следствию.