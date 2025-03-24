Число погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Крыму увеличилось до шести

Количество пострадавших в результате ДТП выросло до 19.
Смертельная авария с участием рейсового автобуса, двигавшегося из Сакского района в сторону крымской столицы по маршруту Аркадьевка — Симферополь, произошло 24 марта примерно в 7:30 утра. Авария случилась у села Укромное неподалеку от главного аэропорта Крыма.
По предварительным данным, автобус КАВЗ врезался в припаркованный на обочине большегруз с прицепом, перевозивший песок. В этот момент в автобусе находились 32 человека. Шестеро из них погибли, 13 пострадали.
Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Крыма. На месте работают экстренные службы. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить следствию.