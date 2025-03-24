Сотрудник одного из контрольно-надзорных органов задержан ФСБ за работу на Киев

По версии следствия, россиянин на конфиденциальной основе сотрудничал с представителями Украины «в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ». Утверждается, что в 2024 году мужчина передал украинской стороне данные о работах по защите объектов промышленности и энергетики приграничных территорий, а также местах дислокации подразделений российских вооруженных сил.