Минздрав Башкирии рассказал о состоянии мужчин, на которых напали медведи

В Баймаке и Бурзянском районе произошли два нападения медведей на людей. Оба пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. 62-летний мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. 57-летний житель Бурзянского района также в реанимации, но его состояние средней степени тяжести. Обоим пациентам экстренно провели операции, а также организовали телемедицинские консультации с уфимскими специалистами.