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Минздрав Башкирии рассказал о состоянии мужчин, на которых напали медведи

В Башкирии двое пострадавших от нападения медведей находятся в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 марта, глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на своей личной странице в социальных сетях рассказал о нескольких резонансных случаях, произошедших в регионе за выходные, участникам которых потребовалась срочная медицинская помощь.

В Баймаке и Бурзянском районе произошли два нападения медведей на людей. Оба пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. 62-летний мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. 57-летний житель Бурзянского района также в реанимации, но его состояние средней степени тяжести. Обоим пациентам экстренно провели операции, а также организовали телемедицинские консультации с уфимскими специалистами.

Еще один случай произошел в Стерлитамаке, где трехлетний мальчик поскользнулся на мокром полу и скатился по лестнице. Врачи городской клинической больницы № 1 осмотрели ребенка и направили его на амбулаторное лечение.

Кроме того, в Стерлитамаке 14-летний мальчик попал в ДТП. Подросток катался на скутере и был сбит автомобилем. С закрытым переломом его доставили в ГКБ № 1, где врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Отдельно Рахматуллин отметил работу службы санитарной авиации, которая работает без выходных. За прошедшие дни из Белорецка был эвакуирован недоношенный малыш с выраженным дыхательным расстройством. Сейчас ребенок находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы, где специалисты борются за его жизнь.

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