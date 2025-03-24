СК сообщил подробности дела о смерти двух минчан от метадона

Как было выяснено в ходе предварительного следствия, в июле минувшего года четверо друзей в возрасте от 34 до 42 лет встретились во дворе жилого дома. Один из них, ранее судимый, предложил употребить метадон. Купив наркотик, они отправились на квартиру к одному из граждан, к компании позже еще присоединился пятый человек.