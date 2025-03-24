СК сообщил подробности дела о смерти двух минчан от метадона

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Столичные следователи установили обстоятельства гибели двух мужчин от употребления метадона летом 2024 года, сообщило управление СК по Минску.
Как было выяснено в ходе предварительного следствия, в июле минувшего года четверо друзей в возрасте от 34 до 42 лет встретились во дворе жилого дома. Один из них, ранее судимый, предложил употребить метадон. Купив наркотик, они отправились на квартиру к одному из граждан, к компании позже еще присоединился пятый человек.
«На следующее утро он обнаружил в квартире тела двух мужчин», — сообщили в группе информации и связи с общественностью УСК по Минску.
Кроме этого, был еще один пострадавший во время «метадоновой вечеринки» — он раньше всех ушел из квартиры. По дороге домой ему стало плохо, он потерял сознание и очнулся уже в реанимации в тяжелом состоянии.
Сдал «ювелирку» для покупки дозы
В рамках расследования было установлено, что мужчины «скинулись», а один еще сдал ювелирное изделие в ломбард.
По словам следователей, у каждого из фигурантов дела была своя роль — один отвечал за финансы, кто-то оформил заказ на закладку в наркошопе, еще один перевел белорусские рубли в криптовалюту и оплатил наркотик.
Закладку они забрали в лесном массиве в Минской области — было куплено не менее 0,59 грамма метадона.
Уголовное дело
К материалам дела приобщены допросы обвиняемых, шприцы, пакеты со следами наркотика, протоколы осмотра места происшествия, фото с мобильных телефонов с координатами тайников и скриншоты перевода токенов на криптокошелек наркомаркета.
В отношении трех фигурантов в зависимости от их роли, возбуждены уголовные дела, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.