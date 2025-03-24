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ГАИ арестовала и лишила прав пьяного водителя в Калинковичах после погони

Сотрудники ГАИ гнались за пьяным водителем в Калинковичах — он получил крупный штраф и арест.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ арестовала и лишила прав пьяного водителя в Калинковичах после погони. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В сообщении сказано, что сотрудники ГАИ в Калинковичах подали сигнал про остановку автомобилю Ford. Однако водитель машины его проигнорировал. После этого инспекторы начали преследовать указанное авто.

Через некоторое время нарушитель был задержан. Им оказался 23-летний житель Калинковичей. За рулем он находился в нетрезвом состоянии.

«От прохождения освидетельствования водитель отказался», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в отношении мужчины было составлено семь административных протоколов. Кроме того, за неповиновение сотрудникам ГАИ он водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

«Итог пьяной поездки: 7 суток ареста, штраф 200 базовых величин (8,4 тысячи рублей), 5 лет лишения “прав”, — отметили в милиции.

Ранее ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя авто и маршруткой в Минске.

Тем временем белорусские автомобили Belgee появились в продаже на Wildberries.

А еще в Беларуси двое экзаменаторов могут принимать практический экзамен в ГАИ.

Вместе с тем директор минской автошколы высказался о сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ: «Пересдавать экзамен в ГАИ через 10 дней, а не через месяц».