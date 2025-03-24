ГАИ арестовала и лишила прав пьяного водителя в Калинковичах после погони. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудники ГАИ в Калинковичах подали сигнал про остановку автомобилю Ford. Однако водитель машины его проигнорировал. После этого инспекторы начали преследовать указанное авто.
Через некоторое время нарушитель был задержан. Им оказался 23-летний житель Калинковичей. За рулем он находился в нетрезвом состоянии.
«От прохождения освидетельствования водитель отказался», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что в отношении мужчины было составлено семь административных протоколов. Кроме того, за неповиновение сотрудникам ГАИ он водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.
«Итог пьяной поездки: 7 суток ареста, штраф 200 базовых величин (8,4 тысячи рублей), 5 лет лишения “прав”, — отметили в милиции.
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